Familienskigebiet Millrütte startet in die Wintersaison

Beim Skivergnügen vor der Haustüre der Marktgemeinde lernen die Kleinen das Skifahren ganz bequem und ohne Stress. Der Meschabus bringt die Sportler einfach und unkompliziert zu den bestens präparierten Pisten.

Familienfreundliche Tarife haben Priorität

Zwar ließ der Schnee dieses Jahr ein bisschen länger auf sich warten, umso größer ist aber die Freude, dass die Liftanlagen in den vergangenen Tagen in Betrieb genommen wurden. „Die Übungslifte in Millrütte gibt es seit über 40 Jahren und auch heuer sind wir wieder gespannt, wie viele Kinder, wie auch ihre Eltern zuvor, das Skifahren am „Zwergberg“ erlernen. Wichtig sind uns dabei familienfreundliche Tarife, denn Knirpse bis sechs Jahre fahren gratis. Sofern es die Schneeverhältnisse zulassen, bietet auch die Rodelbahn ein ganz besonderes Wintererlebnis für die gesamte Familie oder eine Winterwanderung, bei der man Sonne tanken und den Ausblick genießen kann, “ informiert Caroline Lukowicz, von der Gemeinde Götzis.

Bequeme Anreise ins Skigebiet

Mit der Ortsbuslinie 6 „Meschabus” gelangen die Wintersportfreunde zu den Übungsliften Millrütte und zu den Gasthäusern in Meschach/Millrütte. Der Meschabus fährt entlang der Ortsbuslinie 1 und steht am Mittwoch und Freitag, am Wochenende sowie täglich während der Schulferien für die Fahrten zum Skigebiet Millrütte zur Verfügung. Genaue Fahrzeiten: www.vmobil.at oder www.skiliftle.at.

Betriebszeiten 2016/2017

Je nach Schnee- und Wetterlage sind die Übungslifte Millrütte an folgenden Tagen geöffnet:

Freitag: 11.00 – 16.15 Uhr

Samstag und Sonntag: 9.00 – 16.00 Uhr

während den Schulferien: täglich von 9.00 – 16.00 Uhr

Informationen zur Schneelage und dem aktuellen Skibetrieb

– Schneetelefon: 0664 2392 445

– Skiliftle-Homepage: www.skiliftle.at

– Allgemeine Anfragen bitte an schilifte@goetzis.at