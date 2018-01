Familienbeihilfe: Mehr Geld für Kinder in der Schweiz

Die geplante Indexierung der Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder bringt nicht nur Kürzungen, sondern für manche auch eine Erhöhung der Sozialleistung. Eltern, deren Kinder etwa in der Schweiz, in Norwegen, Schweden, Dänemark oder Luxemburg leben, dürfen sich - sofern die von der Regierung geplante Regelung EU-rechtlich überhaupt hält - über teils deutlich mehr Geld freuen.

Wie aus dem Gesetzesentwurf hervorgeht, rechnet die Regierung mit Mehrkosten von 118.598 Euro. Ein Großteil (77.000 Euro) davon wird an in der Schweiz lebende Kinder gehen, rund 7.000 Euro für Kinder in Dänemark, 3.600 Euro für Kinder in den Niederlanden und 3.100 Euro für Kinder in Norwegen. Laut einer parlamentarischen Anfragebeantwortung bezogen im Jahr 2016 insgesamt 52 in der Schweiz lebende Kinder die volle Familienbeihilfe, in Dänemark und Schweden waren es jeweils neun, in den Niederlanden 34 und in Norwegen nur drei. Diese Angaben beziehen sich nur auf die volle Familienbeihilfe und die darauf entfallenden Kinderabsetzbeträge.