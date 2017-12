Familie misshandelt: Mann nach Jahren gefasst

Ein gesuchter Tscheche, der 2013 im Mühlviertel seine Frau und die dreijährige Tochter schwer misshandelt und sich mit zwei weiteren Kindern in sein Heimatland abgesetzt haben soll, ist nun in Österreich festgenommen worden. Er war nach einem Gefängnisaufenthalt wegen Betrugs in Tschechien unter falschem Namen wieder nach Österreich gekommen, was aber einer aufmerksamen Finanzbeamtin auffiel.

Im Juni 2013 hatte der 42-jährige Tscheche, der damals im Bezirk Rohrbach lebte, seine Frau, mit der er vier Kinder hat, an den Haaren gezogen, sie in eine Grube gestoßen, getreten, geschlagen und schwer verletzt. Noch während die 45-Jährige von der Polizei befragt wurde, flüchtete er mit dem Auto nach Deutschland, die beiden älteren Söhne nahm er mit.

Zwei Wochen nach dem Vorfall lockte er seine Frau mit dem Versprechen, sie könne die Kinder sehen, nach Prag. Dort attackierte er sie und die dreijährige Tochter mit einem Elektroschocker und einem Pfefferspray und schleifte seine Gattin an einem Bein die Straße entlang. Mutter und Tochter wurden dabei verletzt. Schließlich schritten Zeugen ein und hielten den Mann fest, bis die Polizei kam.

Wegen der gewalttätigen Übergriffe wurde der Mann angezeigt, die Ehe wurde geschieden und der Frau das Sorgerecht für alle Kinder zugesprochen. Der Mann weigerte sich jedoch weiterhin, die beiden Söhne zur Mutter zurückzuschicken und setzte sich zunächst nach Frankreich ab. Da er aber in Österreich, Frankreich, der Schweiz und Deutschland diverse Betrugsdelikte beging, wurde er schließlich 2014 in Tschechien gefasst und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Die Söhne kamen zurück zu Mutter.

Nach seiner Entlassung im April 2016 änderte er seinen Namen, kehrte zurück nach Österreich und fand hier Arbeit. Einer aufmerksamen Mitarbeiterin beim Finanzamt fiel jedoch auf, dass unter der Sozialversicherung des Gesuchten eine Person mit anderem Namen beschäftigt war. Am Montag wurde er schließlich festgenommen. Er wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert und ist teilweise geständig.