"Falter" sieht FPÖ-Politiker Landbauer in Nähe der Schoah

Der "Falter" sieht Udo Landbauer, FPÖ-Spitzenkandidat für die NÖ Landtagswahl, in der Nähe der Schoah. Die Zeitung berichtete von einem Liederbuch der Burschenschaft "Germania zu Wiener Neustadt", in dem der Judenmord und das Naziregime verherrlicht würden. Laut "Falter" ist Landbauer stellvertretender Vorsitzender der Burschenschaft. Landbauer habe "nichts zu tun damit", betonte ein FPÖ-Sprecher.

Aus einem Lied der Burschenschaft wird zitiert: “Da trat in ihre Mitte der Jude Ben Gurion: ,Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million'” und weiter “Da schritt in ihre Mitte ein schlitzäugiger Chines’: ,Auch wir sind Indogermanen und wollen zur Waffen-SS.'”

Bei den Freiheitlichen distanzierte man sich. Die Partei würde in solchen Fällen “hart durchgreifen”. Wenn das Liederbuch “im Jahr 1997 neu überarbeitet in Druck geschickt” worden sei, wie der “Falter” schreibt, so sei Landbauer damals “elf Jahre alt” gewesen. Er habe somit “noch nicht einmal allein Radfahren dürfen”.

Seit Landbauer das Buch kenne, seien die fraglichen Seiten “entweder entfernt oder geschwärzt” gewesen, so der Parteisprecher weiter. Nicht zuletzt sei die “Germania” dabei, ein neues Buch zu verlegen, “wo Lieder, die mit dieser unseligen Zeit verbunden sind, nicht mehr vorkommen”.

Erst am Samstag hatte das Nachrichtenmagazin “profil” berichtet, dass Landbauer im Jahr 2010 – als er bereits Spitzenfunktionär der Freiheitlichen Jugend war und im selben Jahr Stadtrat in Wiener Neustadt wurde – einen rechtsextremen Verein (“Junge Patrioten”) unterstützt haben soll. Die FPÖ sah in diesen Vorwürfen “linke Polemik” im Wahlkampf-Finale.

Die politische Konkurrenz zeigte sich bestürzt. Die Vorwürfe gegen Landbauer seien “unglaublich schwerwiegend”, reagierte ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner. Sie müssten “jedenfalls restlos aufgeklärt werden”. Auch NEOS-Spitzenkandidatin Indra Collini zeigte sich schockiert. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, bleibe Landbauer “als einzige Konsequenz der Rücktritt”, teilte sie mit. “Dieser Stil und diese Geisteshaltung haben in Niederösterreich und vor allem in der nächsten Landesregierung keinen Platz.” Eine Stimme für die NEOS am Sonntag sei eine “gegen ewig gestriges und nationalistisches Gedankengut und eine Stimme für mehr Freiheit”, betonte Collini.

Auch die SPÖ hat Landbauer zum Rücktritt aufgefordert. “Es muss Konsequenzen geben”, betonte Abg. Sabine Schatz, Sprecherin für Gedenkkultur. “Hier gibt es keine Zweifel. Offenbar gehören NS-verherrlichende, judenfeindliche und andere rassistische Lieder zum Freizeitprogramm”, reagierte die Mandatarin auf den “Falter”-Bericht. Landbauer müsse “sofort zurücktreten und alle weiteren politischen Ämter niederlegen”. Sie gehe davon aus, dass sich wohl auch die Behörden mit dem Material in dem genannten Liederbuch befassen werden, so die Abgeordnete.

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher fand deutliche Worte. Seiner Ansicht nach müsse Landbauer “die massiven Vorwürfe um das Liedgut seiner Burschenschaft aufklären oder sofort zurücktreten”. Vom freiheitlichen Landesobmann Walter Rosenkranz forderte er rasch Konsequenzen ein, “sonst macht sich die FPÖ als Partner für jede politische Zusammenarbeit in Niederösterreich untragbar”.

Die Freiheitlichen würden mit solchen Aktionen einmal mehr beweisen, “dass rechtsextremes Gedankengut selbst bei ihren Spitzenrepräsentanten weit verbreitet ist”, so Lercher. “Aber auch die ÖVP muss sich fragen lassen, welche Partner sie hier in die höchsten Ämter im Staat geholt hat und ob sie mit derartigen Personen tatsächlich in eine Landesregierung gehen möchte.”