Falschparken: Vorarlberger “Parkkünstler” im Rheintal

Sie ignoriern Behindertenparkplätze, parken auf Gehsteigen und Grünfläche oder stellen ihr Gefährt vor Hauseinfahrten ab: manche Autofahrer nehmen es bei der Parkplatzsuche nicht so genau. Unter den Parksündern befinden sich auch mehrere Vorarlberger. Auf seiner Facebook-Seite “Parkkünstler Schweiz” stellt der 30-jährige Falschparker an den Pranger. Er will seinen Followern zeigen, wie egoistisch manche Autofahrer sind.

Die Facebook-Seite kommt gut an: die geposteten “Erziehungsbeiträge” für das Autofahren werden mit Humor genommen. Trotz Großteils guter Reaktionen wurde der Ersteller aber auch schon mehrfach bedroht. Er solle das Foto löschen, wenn er nicht “spitalreif geschlagen werden möchte”, heißt es von Seiten der uneinsichtigen Parksünder. Aus diesem Grund möchte er lieber anonym bleiben.

Nicht nur online ist der Mann auf “Besser-Park-Mission”. Er verteilt zusätzlich dazu auch noch Flyer auf Windschutzscheiben von Falschparkern. Gerne stellt er Parksünder auch persönlich zur Rede oder ruft bei schwereren Verstößen die Polizei.

Der 30-jährige plant nun, eine Website zu erstellen, da ihm auch andere Facebook-User Bilder von Falschparkern zuschicken. Auch die Kantonspolizei St. Gallen hat nur lobende Worte für den Schweizer übrig: der Mediensprecher gibt an, die Bilder seien “witzig” und es sei gut “den Leuten einen Spiegel vorzuhalten”.

(Red.)