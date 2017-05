Falsche SteuererklÃ¤rungen: Beamter aus Villach verdÃ¤chtigt

Beamter soll mehrere 10.000 Euro erbeutet haben - © APA

Ein Finanzbeamter aus Villach soll Steuererklärungen gefälscht und so mehrere 10.000 Euro erbeutet haben. Wie die “Woche Villach” in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet, hatte der Mann mehr als 100 Steuerakte manipuliert. Ein Sprecher des Finanzministeriums sagte am Mittwoch auf APA-Anfrage, man habe Anzeige erstattet und “schärfste disziplinarrechtliche Maßnahmen” gegen den Verdächtigen getroffen.