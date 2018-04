"Falsche Polizisten" in Vorarlberg unterwegs

Bregenz - Die Polizei warnt die Bevölkerung erneut vor dem Auftreten falscher Polizisten.

Am Sonntagabend kam es in Vorarlberg zu einer Anrufwelle (bislang sieben bekannte Fälle), in deren Verlauf sich unbekannte Täter als Polizei- bzw. Kriminalbeamte ausgaben. Bei allen Anrufen war die Vorgangsweise der Täter gleich: Um die notwendige Glaubwürdigkeit zu erlangen, täuschen die Täter mit einer speziellen Informationstechnik den Polizeinotruf (133) oder die Festnetznummer der Polizei vor. Die falschen Polizisten schildern den Opfern folglich, dass sie gegen eine Verbrecherbande ermitteln, die es auf zu Hause verwahrtes Vermögen abgesehen habe. Dabei erkundigen sich die Betrüger nach Schmuck und/oder Bargeld, das daheim verwahrt ist.