Falsche Gehaltsabrechnungen: Gemeindesekretär bereicherte sich

Der zwischen 1991 und 2011 beschäftigte Gemeindesekretär war im Gemeindeamt für die gesamte Buchhaltung und Lohnverrechnung verantwortlich, auch für seine eigene. Er hat nach gerichtlichen Feststellungen seine Stellung in der Unterländer Gemeinde dazu missbraucht, mit gefälschten Gehaltsabrechnungen zu Unrecht 23.400 Euro zu kassieren.

Den entstandenen Schaden von 23.400 Euro muss der inzwischen pensionierte 67-Jährige der Gemeinde aus dem Bezirk Bregenz zurückzahlen. Das wurde jetzt in letzter Instanz in einem Arbeitsprozess am Obersten Gerichtshof (OGH) rechtskräftig entschieden.