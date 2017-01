Falsche Entsorgung von Hausmüll kann teuer werden

Diese Art der privaten Müllentsorgung ist nicht in Ordnung. - © Stadt Dornbirn

Verpackungen, Windeln, kaputte Glühbirnen, ausrangierte Stoffreste oder Zigaretten – in einem Haushalt fällt allerlei Müll an. Der gehört aber ausschließlich in den hauseigenen Restmüll und darf keinesfalls auf öffentlichen Plätzen und in öffentlichen Müllkübeln entsorgt werden. In Vorarlberg wurden derartige Vergehen in letzter Zeit mehrfach beobachtet.