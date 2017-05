Fallschirmspringer in Lettland von Drohne abgesprungen

Der lettische Extremsportler Ingus Augstkalns hat als womöglich erster Mensch der Welt erfolgreich einen Fallschirmsprung von einer Drohne gewagt. Wie ein vom Hersteller der Drohne veröffentlichtes Video zeigt, sprang er aus 330 Metern in die Tiefe. Eine von 16 Rotoren angetriebene Drohne hatte Augstkalns zuvor von der Spitze eines Telekommunikationsmastens in Lettland in die Höhe befördert.

Der Extremsportler hielt sich dabei an einer anmontierten Stange fest, die er dann losließ, um kurz darauf seinen Fallschirm zu öffnen und sicher wieder auf der Erde zu landen. "Ein fantastisches Gefühl", sagte Augstkalns nach der Landung auf einer abgelegenen Wiese in der Nähe des lettischen Orts Mali. Die Drohne, die laut Hersteller ein Gewicht von bis zu 200 Kilogramm tragen kann, habe ihn ohne Probleme nach oben gebracht. "Meine Fallschirmspringerfreunde auf der ganzen Welt werden von den neuen Möglichkeiten begeistert sein. Wir leben in aufregenden Zeiten." Doch nicht nur Extremsportler sollen von der neuen Technologie profitieren können. Nach Vorstellung des lettischen Herstellers sollen die unbemannten Fluggeräte künftig auch von Rettungskräften eingesetzt werden. (APA/dpa)