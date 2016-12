Falls das Christkind das falsche Geschenk erwischt hat…

So lieb die Präsente auch gemeint sind, oft passen sie nicht wirklich. Die Duftkerzen, auf die man allergisch reagiert, die Vase, die so gar nicht zur Einrichtung passt und zwei Dampfdrucktöpfe braucht ja auch keiner. Was nun?

Wir haben dafür die Lösung. Das Kleinanzeigenportal ländleanzeiger.at lädt kostenlos dazu ein, anderen anzubieten, wofür man selbst keine Verwendung hat. Am einfachsten geht das mit der neuen ländleanzeiger.at-App auf dem Handy. Die gibt es natürlich kostenlos in den Stores.

Gratis App im iTunes App Store

Gratis App im Google Play Store

Gratis und kinderleicht: Artikel anbieten

Kostenlos inserieren und Geld verdienen ist in zwei simplen Schritten möglich: Einfach ein Artikelbild in die App laden, eine kurze Beschreibung dazu, dann den Preis und die Kontaktdaten – fertig ist die Kleinanzeige auf ländleanzeiger.at. Diese kann natürlich jederzeit bearbeitet oder gelöscht werden. Tipp: Mit einem Klick lässt sich das Angebot auf Facebook teilen. Damit können auch Freunde vom Verkauf erfahren.