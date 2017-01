Neuer Verdacht im Fall Lucile: Polizei geht von Serien-Mörder aus

Kriminaltechnische Abgleiche von täterbezogenen Spuren ergaben eine Übereinstimmung, teilte die Tiroler Polizei am Donnerstag mit.

Beide Opfer mit Eisenstange erschlagen

Deshalb würden sowohl die deutschen als auch die österreichischen Ermittlungsbehörden davon ausgehen, dass beide Taten mit “hoher Wahrscheinlichkeit” vom gleichen Täter begangen wurden, hieß es. Ähnlich wie Lucile K. sei auch das 27-jährige Opfer in Endingen mit einem Gegenstand – vermutlich einer Eisenstange – erschlagen worden. Neue Ermittlungsansätze würden nun darauf abzielen, welchen Bezug der unbekannte Täter zu den beiden Tatorten haben könnte.

Die Leiche der Französin, die aus der Gegend von Lyon stammte und im Rahmen eines Auslandssemesters in Kufstein studiert hatte, war am 12. Jänner 2014 von Polizisten am Ufer des Inns entdeckt worden. Freunde und Studienkollegen hatten die junge Frau als vermisst gemeldet. Todesursache waren laut Obduktion heftige Schläge auf den Kopf. Taucher fanden schließlich die Tatwaffe im Inn, eine Eisenstange.

Nähere Informationen sollen am Donnerstag um 13.00 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz in der Landespolizeidirektion in Innsbruck, Innrain 34, bekannt gegeben werden.

(APA)