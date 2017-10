Fall Kührer – Neues Gutachten angekündigt

Dem Gericht wurde ein neues Gutachten angekündigt - © APA

Aufgrund des Wiederaufnahmeantrags des 2013 wegen Mordes an Julia Kührer Verurteilten sind im Landesgericht Korneuburg am Mittwoch neben dem 55-Jährigen vier Zeugen befragt worden. Rechtsanwalt Wolfgang Blaschitz habe zudem ein neues Gutachten angekündigt, teilte die Medienstelle des Gerichts in einer Aussendung am Donnerstag zu der nicht öffentlichen Verhandlung mit.