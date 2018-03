"Fall Kalinka": Stiefvater scheitert vor Gerichtshof für Menschenrechte

Der Lindauer Arzt scheiterte vor dem Gerichtshof für Menschenrechte und bleibt in französischer Haft.

Der 82-jährige verbüßt in Frankreich derzeit eine 15-jährige Haftstrafe wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Stieftochter Kalinka wurde 1982 tot in seinem Haus in Lindau aufgefunden. Pariser Richter glaubten 2011, dass er sie vergewaltigen wolte und ihr deswegen Beruhigunngsmittel verabreichte, an denen Kalinka starb.