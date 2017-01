Falco-Musical begeisterte bei Premiere in Kempten

Schrille Show über das Leben von Falco - © APA (dpa)

Die Uraufführung von “Falco – Das Musical” ist vom Publikum in Kempten in Bayern mit viel Applaus gefeiert worden. Rund 2.000 Zuschauer sahen am Freitagabend in der Veranstaltungshalle BigBox Allgäu eine bunte, bildgewaltige und teilweise schrille Show über das Leben des österreichischen Popstars. Die Österreich-Premiere findet am 28. März in Salzburg statt.