"FALCO - Das Musical" in Bregenz: VOL.AT verlost Tickets!

Zum 60. Geburtstag der Popikone feierte das Falco-Musical Welturaufführung und spielte 2017 eine fast restlos ausverkaufte Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Aufgrund der großen Nachfrage kehrt das Musical 2018 zurück nach Österreich.

„FALCO – Das Musical“ ist eine liebevolle Hommage an das größte Genie der deutschsprachigen Pop/Rap-Geschichte und an einen der schillerndsten und extrovertiertesten Popstars der 80er Jahre, der alles wollte und nie genug bekam. Der das Leben bis an seine Grenzen auskostete, mit allen Höhen und Tiefen, bis zur Selbstzerstörung und sich dabei unsterblich machte.

Zum 60. Geburtstag brachte der Passauer Produzent Oliver Forster (u. a. „ELVIS – Das Musical“ und „all you need is love! – Das Beatles-Musical“) in einer emotionalen und bewegenden Live-Show Falcos Leben auf die Bühne. Das Publikum erlebt dabei die Annäherung an die Kunstfigur Falco, aber auch die Abgründe und der tiefe Fall des Hans Hölzel sind Teil dieser packenden Musical–Biographie.

Verrückt und bildgewaltig, unterstützt durch schrille und extravagante Tanzeinlagen, umrahmt von kunstvollen Projektionen und Original–Videosequenzen will „FALCO – Das Musical“ einen tiefen Einblick in die Gedanken- und Gefühlswelt Falcos gewähren. Seine größten Hits, von „Der Kommissar“ über „Jeanny“, „Out of the Dark“ bis zu seinem Welthit „Rock Me Amadeus“ (1984), werden dabei live interpretiert. Für die Hauptrolle als Falco konnte Alexander Kerbst gewonnen werden. Zum Verwechseln ähnlich und mit größter Präzision verkörpert er die Kunstfigur wie kaum ein anderer.

Jetzt Tickets gewinnen!

Schrill, dekadent, glamourös und völlig verrückt bietet „FALCO – Das Musical" ein unvergessliches Showerlebnis der Extraklasse und ist zugleich eine tiefe Verbeugung und leidenschaftliche Hommage an Falcos Leben und Schaffen.

