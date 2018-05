Faire Mode perfekt präsentiert

Modenschau des Weltladens mit diversen Models aus Schruns und Umgebung

Es herrschte ideales Wetter für die Modenschau des Weltladens am vergangenen Sonntag Vormittag, als das Team rund um Karin Sander die neueste Kollektion präsentierte. Gemäß dem Motto des Weltladens – faire Preise für alle – wurde auch die faire Mode präsentiert. Auf dem roten Teppich zeigten die Models, es waren allesamt „Laien-Models“ aus der Umgebung, dass die Modelinie des Weltladens nicht nur fair, sondern auch up-to-date fetzig und dem Zeitgeist entsprechend ist. Außerdem – und dies war besonders wichtig – sie ist tragbar und für alle gemacht.

Denn nicht nur große superschlanke Frauen präsentierten Kleider, die dem Otto-Normalverbraucher keineswegs passen, sondern natürliche Leute, wie man sie tagtäglich auf der Straße trifft. Und dass das Konzept des fairen Handels und der tragbaren Mode durchaus aufgeht, bewiesen nicht nur die zahlreichen Besucher der Modenschau, die locker, flockig von afrikanischen Klängen begleitet wurde. In zwei Durchgängen wurden gut geschnittene Hosen, diverse T-Shirts, modische Kleider, echte Ledertaschen oder witzige Strickwesten und tolle Capes präsentiert. Vor allem frische Farben wie taubenblau, grasgrün oder orange und gelb waren in der Sommerkollektion verarbeitet. Doch auch gedecktere Töne fanden in der Modelinie des Weltladens Eingang.