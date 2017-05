Fahrzeugsegnung beim Roten Kreuz

Lustenau. (mima) Nach der Indienststellung der neuen Rettungswagen (RTW), sowie des neuen Mannschaftstransportwagen (MTW) in den vergangenen Monaten, feiert die Rotkreuz Abteilung in Lustenau dies nun mit einer offiziellen Fahrzeugsegnung.

Neue Einsatzfahrzeuge für Lustenau

Über 6.000 Einsätze absolvieren die Rettungs-Sanitäter der Rotkreuz-Abteilung Lustenau in jedem Jahr. Für die Einsatzfahrzeuge bedeutet dies dabei rund 40.000 bis 45.000 Kilometer welche so im Jahr zurück gelegt werden müssen. Nach zirka 200.000 Kilometern werden die Fahrzeuge dann ausgetauscht und durch neue ersetzt. So auch in Lustenau und so steht seit Kurzem der neue Mercedes Sprinter im Dienst des Roten Kreuzes. Auch ein neuer Mannschaftstransportwagen (MTW) steht seit Kurzem im Dienst der Lustenauer Sanitäter. „Mit dem Fahrzeug werden unter anderem die Rufhilfeteilnehmer betreut und Informationsgespräche, Neuinstallation oder Reparaturen durchgeführt“, so Abteilungskommandant Philipp Schertler. Zudem wird das neue Fahrzeug künftig für Bildungsfahrten der Mitglieder zum Bildungscenter in Feldkirch genutzt.

Fest im Schützengarten

Bei der offiziellen Fahrzeugsegnung am kommenden Sonntag wird nun die Indienststellung der neuen Fahrzeuge gefeiert. „Zum gegebenen Anlass werden alle Fahrzeuge gesegnet – das sind somit zwei Rettungswagen, zwei Krankentransportwagen, sowie ein Mannschaftstransportwagen“, so Kommandant Schertler. Bei einer Messe im Rettungsheim im Schützengarten bekommen die Einsatzfahrzeuge nun am 21. Mai um 10.30 Uhr die kirchliche Segnung und im Anschluss lädt ein gemütlicher Frühschoppen zum geselligen Beisammensein. Die neuen Rotkreuz-Fahrzeuge stehen zur Besichtigung bereit und auch die Mitarbeiter der Rettungsabteilung stehen für Fragen und Infos gerne bereit. Für die kleinen Besucher wartet ein Kinderprogramm und auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.