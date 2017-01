Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B159 in Hallein am Montagnachmittag ist eine Person ums Leben gekommen. Ersten Informationen zufolge ist ein Auto gegen einen Lastwagen geprallt. Bei dem Toten dürfte es sich um den Lenker des Pkw handeln. Der Mann ist laut Polizei noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen.

Zu der Kollision kam es kurz nach 15.00 Uhr nahe der Firma Emco im Stadtteil Rif. Die Ursache des Unfalls sei noch Gegenstand von Ermittlungen, erklärte ein Polizei-Sprecher auf Anfrage der APA. Das Alter und die Nationalität des Verstorbenen war vorerst nicht bekannt. Im Einsatz standen auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Hallein, ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken