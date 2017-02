Die Polizei beschlagnahmte Führerschein und Fahrlehrerlizenz des Fahrlehrers. - © dpa (Symbolbild)

Ein Fahrschüler ist in Drensteinfurt in Nordrhein-Westfalen mit dem Auto gegen eine Hauswand geprallt – der Fahrlehrer saß betrunken daneben. Der 17-Jährige kam am Dienstag mit dem Wagen in einer Kurve von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrlehrer konnte nicht rechtzeitig eingreifen. Die beiden Insassen wurden nicht verletzt.