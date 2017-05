Fahrradwerkstatt und Spiele im Visionscafe

Interessierte Hohenemser sind ebenso wie die in Hohenems lebenden Flüchtlinge dazu eingeladen, hier gemeinsam ihre Fahrräder zu reparieren. Wer Hilfe braucht, bekommt diese von Johan Kotze und seinem Team. Der gebürtige Südafrikaner hat vor sieben Jahren ein derartiges Projekt in Kapstadt (SA) aufgebaut, bei dem alte Räder aus Europa in Südafrika repariert und neu lackiert werden. Etwa die Hälfte wird dann an Bedürftige verteilt, die andere Hälfte wird verkauft, um das Projekt zu finanzieren.

Seit Oktober des vergangenen Jahres wurden auch Flüchtlinge in Hohenems mit alten Rädern ausgestattet. Wurden bei der ersten Fahrradwerkstatt die Ersatzteile noch von der Caritas und von Einheimischen gespendet, so muss man diese nun selber mitbringen. Man kann sie aber auch von Radcult (Wolfurt) günstig erwerben. „Repariert oder ausgewechselt werden hauptsächlich Mäntel, Schläuche, Ketten, Bremsklötze, Lichter und Verschleißteile“, so Johan Kotze, der als Ingenieur bei Head Tennisschläger entwickelt.

Zur selben Zeit findet im Visionscafe auch ein Spieleabend statt. Interessierte, die zwar kein Fahrrad zu reparieren haben, sich aber in geselliger Runde mit Brettspielen unterhalten oder einfach miteinander ins Gespräch kommen wollen, können am Spieleabend teilnehmen.