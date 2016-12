Fahrradverkauf auch heuer wieder rückläufig

“Der Markt für Fahrräder ist zweifellos gesättigt”, so die Beratungskanzlei. Insgesamt würden in Österreich 2016 voraussichtlich rund 378.000 Fahrräder verkauft. Der Rückgang treffe nahezu alle Produktgruppen, am stärksten jedoch Comfortbikes mit minus 15,7 Prozent im Jahresvergleich. Diese Kategorie leide besonders unter dem Ersatz durch Elektrofahrräder.

Rund 92.000 E-Bikes werden heuer voraussichtlich verkauft. Das ist zwar nach Stückzahl nur knapp ein Viertel, aber “infolge des vergleichsweise hohen Preises sind E-Bikes mit einem Anteil von 36 Prozent mittlerweile das wertmäßig größte Produktsegment, noch vor Mountainbikes mit 31 Prozent”, rechnet Kreutzer Fischer & Partner vor.

(APA)