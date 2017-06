Die 60-Jährige war bereits am 26. Mai gegen 15.50 Uhr am Nachmittag auf dem Strandweg im Bereich Kaiserstrand in Richtung Bregenz vom Weg abgekommen und gestürzt. Die Fahrradlenkerin zog sich dabei schwere Gesichtsverletzungen zu und musste vorerst stationär im LKH Bregenz aufgenommen werden. Zeugen, die zum Unfallhergang nähere Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lochau (Tel. +43 (0) 59 133 8133) zu melden.

(Red.)