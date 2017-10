Fahndung nach Ladendiebstahl in Egg: Wer erkennt diese Personen?

Am Montag gegen 16 Uhr betraten zwei unbekannte ältere Personen, ein Mann und eine Frau, ein Lebensmittelgeschäft in Egg. Sie verließen das Geschäft zirka 20 Minuten später mit einem gefüllten Einkaufswagen und einem rollbaren Kunststoffkorb durch den Eingang, ohne die Waren an der Kassa zu bezahlen. Der Wert der gestohlenen Waren wird auf ungefähr 300 Euro geschätzt.

Etwa zur gleichen Zeit hielt sich ein jüngeres Paar ebenfalls in diesem Geschäft auf. Das Paar wollte anschließend ihre Waren an der Kassa mittels Bankomat/Kreditkarte bezahlen, was aber nicht funktionierte. Der Mann gab an, eine andere Karte im Fahrzeug zu holen, sie ließen die Waren an der Kassa zurück und verließen das Geschäft. Das Paar erschien jedoch nicht mehr im Markt. Warenwert des Einkaufes: 778 Euro. Das jüngere Paar dürfte das ältere kennen, laut Mitarbeitern unterhielten sie sich im Geschäft. Hinweise zu den Personen werden auf der Polizeiinspektion Egg entgegengenommen.

Polizeiinspektion Egg, Tel. +43 (0) 59 133 8124