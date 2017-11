Fahndung: Haben Sie diesen Mann gesehen?

Das Landeskriminalamt Tirol fahndet nach einem Einbrecher. Aufgrund von neuesten Erkenntnissen kann davon ausgegangen werden, dass er sich im Großraum Bregenz aufhält.

Von Beamten des Landeskriminalamtes Tirol wird derzeit konkret gegen den österreichischen Staatsbürger Erkan Tümer, geb. am 20.12.1986 in Kulu (Türkei) ermittelt. Er steht im dringenden Verdacht in Tirol zahlreiche Einbruchdiebstähle und Einmietbetrügereien begangen zu haben. Aufgrund von Spurenübereinstimmungen besteht der begründete Verdacht, dass Erkan Tümer auch in Vorarlberg zahlreiche Einbruchsdiebstähle begangen hat. Nachdem sein derzeitiger Aufenthalt nicht bekannt ist, Tümer spielsüchtig sein dürfte und anzunehmen ist, dass er sich derzeit in Vorarlberg aufhält, wird um Öffentlichkeitsfahndung in Österreich ersucht.