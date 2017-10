Fagottwoche in der Toskana

Bei herrlichem Wetter konnten wir, entweder in den liebevoll gestalteten Räumlichkeiten der Villa oder im Freien arbeiten und proben und am Nachmittag die Siesta am hauseigenen Swimmingpool genießen.

Prof. Allen Smith (Vlbg. Landeskonservatorium), Heidrun Wirth-Metzler (1. Solofagottistin beim Sinfonieorchester Bern und SOV), Ricardo Döringer (SBV) und Gilbert Hirtz (MS-Bregenzerwald) arbeiteten als Fagottdozenten und wurden von den beiden Korrepetitoren Nora Calvo-Smith (Vlbg. Landeskonservatorium/MS-Feldkirch) und Martin Gallez (MS-Dornbirn) unterstützt.

Neben viel Ensemblespiel und Solokorrepetition informierte uns Ricardo Döringer ausführlich über das Schilfrohr und den Fagottrohrbau, den er selbst, mittels wissenschaftlicher Methoden, zur Meisterschaft brachte.

Täglich konnten wir das tagsüber Gelernte beim abendlichen Serenadenkonzert in der hauseigenen Kapelle oder im Salon vortragen. So war es für die Dozenten und die 14 teilnehmenden jungen Fagottisten wieder eine tolle Bereicherung bei einer idealen Kombination von Arbeit und Erholung in einem wunderschönen Ambiente.

Gilbert Hirtz