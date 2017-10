Fälschungsskandal um Stahlriesen Kobe zieht weite Kreise

Kobe stürzte an der Börse wegen Skandal ab - © APA (AFP)

Der Skandal um gepanschte Metallprodukte des japanischen Stahlriesen Kobe Steel weitet sich aus. Die Nummer 3 der Branche gestand am Freitag, dass noch stärker als bisher angenommen geschwindelt worden sei. Es handelt sich um Stahl-, Kupfer- und Aluminiumprodukte im Volumen von mehr als 11.000 Tonnen, die in Japan, China, Malaysia, Thailand hergestellt und an über 100 Kunden ausgeliefert wurden.