Fähre steckte stundenlang vor Nordseeinsel fest

Nach einer Grundberührung ist eine Fähre mit knapp 50 Menschen an Bord stundenlang im Wattenmeer vor der deutschen Nordseeinsel Wangerooge festgesteckt. Sie fuhr sich nach Angaben der Wasserschutzpolizei in Oldenburg am Mittwoch gegen 15.00 Uhr fest und konnte sich erst am späten Abend bei Flut wieder befreien.

Gegen Mitternacht erreichte das Schiff einer Sprecherin der Beamten zufolge ohne sichtbare Schäden und aus eigener Kraft den Hafen von Harlesiel auf dem Festland. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, auch umweltschädliche Stoffe traten demnach nicht aus.

Nach Angaben der Wasserschutzpolizei waren die 42 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder zu keinem Zeitpunkt gefährdet, auch die Versorgung an Bord war laut Crew gesichert. Keiner der Fahrgäste habe das Schiff verlassen wollen. Für Notfälle standen Einsatzkräfte der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) bereit. Die Ermittlungen zur Ursache der Grundberührung laufen.