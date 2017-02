Fachvorträge für stärkeren Praxisbezug bei den HTL Rankweil-Übungshäusern

Während der Schulzeit ein richtiges funktionsfähiges Haus bauen: Die Übungshäuser der HTL Rankweil sind mindestens österreichweit einzigartig. Der Fokus liegt dabei vor allem auf dem starken Praxisbezug. Sponsoren ermöglichen das Arbeiten mit zeitgemäßen Werkzeugen, Materialien und Techniken, die sonst das Schulbudget sprengen würden.

Übungshäuser als Anschauungsobjekt

Dazu gehört nun auch, dass Menschen aus der Praxis in der Schule ihre Arbeitsweisen demonstrieren. Sie sollen Innovationen demonstrieren, die derzeit den Baumarkt dominieren. Die Schüler übernehmen diese und wenden sie an den Übungshäusern gemeinsam mit den Praktikern an.

Kooperation der Schulzweige

Gleichzeitig werden die Übungshäuser so modern wie noch nie. Durch die Kooperation mit dem Zweig Elektronik werden nun Belüftung- und BUS-Systeme verbaut, erstmals gibt es auch Gipskartondecken und zwei verschiedene Arten von Fußbodenheizung. Da die Übungshäuser so auch immer umfangreicher werden, dauert ihr Bau auch länger. Projektleiter Robert Nachbaur erwartet die Fertigstellung mit April, gut einem Monat später als angedacht.

Die Sponsoren

