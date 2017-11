Fachgruppen von ÖVP und FPÖ verhandeln

Das Basteln an der neuen Regierung geht weiter: Am Dienstag schritten insgesamt sechs Fachgruppen zur Tat, darunter wohl eine der spannendsten, nämlich jene zu "Finanzen und Steuern". Dem Vernehmen nach soll es sich dabei freilich erst um ein erstes "Abtasten" gehandelt haben, konkrete Projekte wurden noch nicht besprochen. Mit dabei ist auch erstmals Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP).

Die Chefverhandler von ÖVP und FPÖ werden einander dann am kommenden Freitag wieder zusammensetzen, erfuhr die APA. In welcher Form dann wieder die Öffentlichkeit informiert wird, ist noch offen. Bis dahin stehen jedenfalls auch einige Termine der verschiedenen Fachgruppen am Plan. Die Steuerungsgruppe hatte sich auch am Montag getroffen, etwaige Ergebnisse wurden nicht kommuniziert.