Fachgruppen verhandeln über Sicherheit, Finanzen, Pensionen

Die Koalitionsverhandler haben am Dienstag ihre Gespräche fortgesetzt. Getroffen haben einander die Untergruppen Sicherheit, Justiz sowie Finanzen und Steuern. Außerdem haben die Gruppen Wissenschaft und Forschung, Landesverteidigung, Medien und Pensionen Verhandlungstermine. Die "OÖ Nachrichten" berichten unterdessen, dass die FPÖ eine Mindestpension von 1.200 Euro nach 40 Jahren verlangt.

Laut Verhandlern würde die FPÖ-Forderung in der Schmalspurvariante 20 Mio. und im Vollausbau für alle vier Mrd. Euro ausmachen. Berechnungen des Sozialministeriums weisen zusätzliche Kosten von 510 Mio. Euro pro Jahr bei einer Anhebung der Mindestpension nach 40 Versicherungsjahren aus. Davon würden rund 115.000 Personen profitieren.

In einem “Kurier”-Bericht hieß es, dass es für die Bildung nicht mehr Geld und keine zusätzlichen Lehrkräfte geben wird, denn im österreichischen Schulsystem stecke ohnehin genügend Geld. In die Höhe getrieben habe das Budget die Senkung der Klassenschülerhöchstzahl sowie der Einsatz von gleichzeitig zwei Lehrern in der Gemeinsamen Schule der 10- bis 14-Jährigen. Damit dürfte die Gesamtschule, um die beim Schulreformpaket im Sommer gerungen wurde, wieder Geschichte sein.