Facebook stockt Zahl der Kontrolleure stark auf

Zuckerberg will schneller reagieren - © APA (AFP)

Facebook will nach dem Schock über Gewaltvideos in dem sozialen Netzwerk 3.000 weitere Mitarbeiter zum Herausfiltern von Inhalten einstellen. Sie sollen im Laufe eines Jahres weltweit dazukommen, schrieb Chef Mark Zuckerberg am Mittwoch. Es ist eine drastische Ausweitung des Teams: Facebook enthüllte auch, dass die “Millionen Hinweise pro Woche” bisher von 4.500 Mitarbeitern geprüft würden.