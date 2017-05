Facebook sperrt Holocaust-Leugnung nur in vier Ländern

Holocaust-Leugnung ist in 14 Ländern strafbar - © APA (dpa)

Facebook blockiert laut internen Unterlagen nur in vier Ländern Einträge mit Holocaust-Leugnung, obwohl das Bestreiten des Massenmords an den Juden in deutlich mehr Ländern strafbar ist. Das geht aus Schulungsdokumenten hervor, die die britische Zeitung “Guardian” am Mittwoch veröffentlichte. Demnach werden entsprechende Inhalte nur in Österreich, Deutschland, Frankreich und Israel gesperrt.