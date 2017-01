Facebook-Shitstorm: Grünen-Politiker sorgt mit Neujahrsfoto für Aufregung

Schweine bringen ja bekanntlich Glück – in Österreich ist ein Schweinekopf immer noch ein traditionsreiches und beliebtes Neujahrsessen. Das bizarre Glücksbringerfoto von Peter Pilz erntete am Ende aber hauptsächlich Spott. Im Freien posierte der Politiker mit dem Tierkopf in den Händen für sein Neujahrsfoto. “2017 wird toll! Ganz sicher”, ist auf dem Bild zu lesen.



Viele Facebook-User reagierten empört

“Selten so ein geschmackloses Neujahrs-Foto gesehen. Bierlaune??? .. echt grauslich!!”, schreibt ein User. “Widerlich. Herr Pilz feiert zum Jahreswechsel den Tod eines empfindungsfähigen Lebewesens. Empathieloser geht nimmer”, regt sich ein anderer auf. Peter Pilz wird von einem Facebook-Benutzer geraten, das nächste mal doch einen Fliegenpilz als Glücksbringer zu nehmen. (red.)