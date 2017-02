Facebook kündigt TV App an

Streaming-Portale liegen voll im Trend. Extrem hohe Werbeeinnahmen durch optimierte Platzierung von Werbung in Videos machte Youtube zu der Anlaufstelle schlechthin für Werbung im Netz. Das Facebook in diesem Markt mitspielen möchte, dürfte nicht überraschen. Der Social-Media Gigant geht in die Offensive und will das Videoangebot ausbauen.

Facebook will Youtube Konkurrenz machen

Laut einem Blogpost von Facebook kann man mit der App Videos von Freunden und Seiten denen man folgt, die geteilt wurden, anschauen und basierend auf den Interessen sich Videos empfehlen lassen. Zudem will Facebook Live Videos übertragen und auch exklusive Inhalte anbieten, die eigens von Facebook kreiert wurden, also ähnlich wie bei Netflix und Co. Wann genau diese App erscheint wurde nicht bekanntgegeben, das offizielle Statement dazu ist: bald, wobei seit dem letzten Update der Facebook App Videos automatisch und mit Ton abgespielt werden. Man kann dies in den Einstellungen zwar abschalten, aber somit lässt sich ein kleiner Blick erhaschen auf die Funktionen der TV App.

(red)