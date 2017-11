Facebook-Interaktionen entschieden Social-Media-Wahlkampf

Die Nationalratswahl wurde auch auf Facebook gewonnen - oder verloren, wie im Fall der Grünen. "Kriegsentscheidend" war nicht, wer wie viele Fans hat, sondern wie viele User mit der Seite interagierten, zog der Social-Media-Experte Roland Trnik am Mittwochabend bei einer Diskussion Bilanz. "Die Zahl der Interaktionen hat den größten Einfluss auf den Facebook-Newsfeed und damit auf die Reichweite."

Dabei sei es egal, ob es sich um bezahlte oder organische Postings handle, so Trnik, Managing Partner der Wiener Social Media Agentur Spinnwerk. Denn auch gesponserte Beiträge performen besser bei hohen Interaktionsraten und sind somit günstiger und werden öfters an die Facebook-Nutzer ausgespielt.

Causa Silberstein hatte großen Einfluss

Grüne bei den Facebook-Interaktionen hinten

Dass es für die Grünen von den drei kleineren Parteien am engsten werden würde, zeigte sich ebenfalls in Trniks Auswertung. Die NEOS und die Liste Pilz waren den Grünen bei den Facebook-Interaktionen voraus – was insofern verwundert, hätten die Grünen doch ein Jahr zuvor noch einen erfolgreichen Wahlkampf für Alexander Van der Bellen geführt.

Polarisierende Meinungen werden begünstigt

Trnik lieferte auch eine Erklärung, warum Populisten auf Facebook immer sehr stark vertreten sind. In Deutschland habe die Aufregung über die AfD der Facebookseite der Partei viele Interaktionen gebracht. “Egal, wie ich interagiere, ich verhelfe dem Beitrag zu mehr Reichweite”, so Trnik über den Facebook-Algorithmus, der polarisierende Meinungen begünstigt. Auffallend sei auch, dass sich “Wütend”-Reactions rechts der politischen Mitte finden, “Love”-Reactions eher links.

Wall Posts auf Kurz’ Seite erst nach Wahl möglich

NEOS-Sympathisanten am umtriebigsten

Die These, dass Facebook-Nutzer in ihrer Filterblase feststeckten und nur mit einer Partei in Kontakt kommen, stimmte Trnik zufolge nicht für den Nationalratswahlkampf. Am ehesten treffe es noch auf die FPÖ-Fans zu, die hauptsächlich mit der Facebookseite von Heinz-Christian Strache und Boulevardmedien interagierten. Zwischen Grüne und SPÖ gab es hingegen bei den Interaktionen sehr viel Überschneidung, und am umtriebigsten waren überhaupt NEOS-Sympathisanten, die sich auf Facebook sowohl bei Grünen als auch FPÖ-Beiträgen einmischten.