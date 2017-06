FACC 2016/17 wieder mit Gewinn, Schadensfall verdaut

Das operative Ergebnis (EBIT) betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 26,9 Mio. Euro. Das liegt im Rahmen der vorläufig bekannt gegebenen Zahlen. 2015/16 betrug der EBIT-Verlust 58,8 Mio. Euro. Im EBIT der Vorjahresperiode sei der Schadensfall aus dem “Fake President Incident” in Höhe von 41,9 Mio. Euro in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen verbucht worden, heißt es im Geschäftsbericht. Der Gewinn nach Steuern belief sich 2016/17 auf 16,7 Mio. Euro, nach einem Verlust von 52,3 Mio. Euro.

Die Umsatzerlöse aus Produktlieferungen erhöhten sich um ein Viertel (plus 24,6 Prozent) auf 646,1 Mio. Euro. Wesentliche Treiber seien dabei die Programme für die Airbus A320-Familie, den Airbus A350 XWB, die Boeing 737 und 787 sowie für Bombardier und Embraer Business Jets gewesen.

“Wir haben in den letzten Jahren durch umfangreiche Investitionen sowohl unsere Kapazität als auch unsere Effizienz deutlich gesteigert und zahlreiche Serienstarts erfolgreich umgesetzt”, sagte Vorstandsvorsitzender Robert Machtlinger am Dienstag. “Diese Maßnahmen haben im Geschäftsjahr 2016/17 zu einer nachhaltigen Verbesserung der Ertragslage geführt.”

Bedingt durch den hohen Auftragseingang und die damit verbundene hohe Auslastung der Werke stieg die Mitarbeiterzahl des Unternehmens mit Sitz in Oberösterreich um elf Prozent. Per Ende Februar waren in der FACC weltweit 3.393 Mitarbeiter beschäftigt, davon 3.171 in Österreich.

Im Ausblick heißt es, der Wachstumstrend in der zivilen Luftfahrtindustrie dürfte auch in Zukunft weiter anhalten. Das Erreichen des Umsatzziels von 1 Mrd. Euro gemäß der “Vision 2020” bis zum Ende des Geschäftsjahres 2020/21 bleibe aufrecht. Für das Geschäftsjahr 2017/18 sei “ein moderates Umsatzwachstum zu erwarten. “Wir haben in der jüngsten Vergangenheit zahlreiche Weichenstellungen getroffen, die das nachhaltige Wachstum von FACC in künftigen Perioden absichern sollen”, so Machtlinger.

(APA)