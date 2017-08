Fabian Caser und Frederick Ender siegen in Zetzwil

Mit Fabian Caser (Anfänger I) und Frederick Ender (Cruiser 14+ u. Men 16+) holte sich das Team aus der Alpenstadt gleich drei Siege. Ihre derzeit gute Form stellten auch Andre Dutczak (2., Cruiser 14+ u. 2., Boys 14/15) und Alfred Hugl (3., Men 25+) unter Beweis. Weiters fuhr noch Lina Frener (2., Anfänger I) aufs begehrte Podest, während Noah Muther (4., Boys 14/15) dieses knapp verfehlte.

Weitere Platzierungen: 7. Dutczak Helmut (Men 25+) – 9. Caser Bastian (Anfänger II) – 10. Fercher Luca (Boys 8/9) – 11. Hugl Leo – 14. Dovjak Adrian (beide Boys 10/11) – 18. Muther Valentin (Boys 8/9) – 19. Nohr Janik – 25. Muther Hannah (beide Boys 10/11);

In der Zwischenwertung der DSM liegen nach 5 von 8 Läufen Dutczak Andre, Hugl Alfred, Muther Hannah, Ender Frederick, Hugl Leo, Dovjak Adrian, Muther Noah, Fercher Luca und das Seitenwagenduo Ivo Mähr/Felix Mähr am aussichtsreichsten im Rennen. Nächste Station der Deutschschweizer Meisterschaft ist am 27.08.2017 Volketswil (SUI). Alle Ergebnisse auf www.bmxracing.ch

BMX-Infos: www.bmx-bludenz.at