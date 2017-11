Inflationsdruck weiterhin nur verhalten - Flaute am Arbeitsmarkt noch erheblich.

Inflationsdruck weiterhin nur verhalten - Flaute am Arbeitsmarkt noch erheblich. ©AFP

Inflationsdruck weiterhin nur verhalten - Flaute am Arbeitsmarkt noch erheblich. ©AFP

EZB laut Draghi mit massiven Geldspritzen noch nicht am Ziel

Die Wirtschaft im Euroraum bleibt nach Einschätzung von EZB-Präsident Mario Draghi weiterhin auf die geldpolitische Hilfe der Notenbank angewiesen. Die Inflation müsse trotz einer klaren wirtschaftlichen Erholung nach wie vor erst einen selbsttragenden Aufwärtstrend zeigen, sagte Draghi am Montag in einer Rede vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss (ECON) des EU-Parlaments in Brüssel.

“Der zugrunde liegende Inflationsdruck ist weiterhin verhalten, da die Flaute am Arbeitsmarkt immer noch erheblich bleibt.” Die Verbesserungen auf den Arbeitsmärkten benötigten Zeit, bis dies zu einem stärkeren Lohnwachstum führe.

Käufe bis September 2018

Mit der jüngsten Anpassung der Geldpolitik habe die Europäische Zentralbank (EZB) sichergestellt, dass die Wirtschaft weiterhin die notwendige Unterstützung erhalte, sagte der Italiener. Die Euro-Notenbank strebt eine Teuerung von knapp zwei Prozent als Idealwert für die Wirtschaft an. Mit einer Rate von 1,4 Prozent im Oktober ist sie davon aber noch weit entfernt.