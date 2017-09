Extremer Berglauf in Partenen

Die Jagd auf den Streckenrekord geht in die nächste Runde, in 18:06 Minuten schaffte es Jakob Mayer vom TS Dornbirn im vergangenen Jahr ins Ziel. Ob diese Top-Zeit zu schlagen ist, zeigt sich am 23.September bei der dritten Auflage des landschaftlich wunderschönen Berglaufs. Die 500 Höhenmeter auf 2,3 Kilometer verlangen jedem Läufer alles ab.

Die Strecke verläuft auf schmalen Waldwegen mit Engstellen und Serpentinen. Die extreme Steilheit und die unterschiedliche Beschaffenheit der Abschnitte – von wurzelig bis steinig – fordern die volle Konzentration der Läufer. Belohnt werden die Läufer auf den letzten 300 Metern mit motivierenden Zuschauerrufen und der idyllischen Maisäßlandschaft Tafamunt mit einem atemberaubenden Panorama. „Ob Einsteiger oder Profi, der Montafoner Berglauf ist für jeden Machbar und Herausfordernd, bei uns laufen auch viele Familien mit und verbringen somit einen sportlichen Tag im Montafon“, erklärt die Obfrau vom SCS Partenen, Margit Klehenz.

Bei der Siegerehrung des Laufevents, das vom Skiclub Silvretta Partenen veranstaltet und von Montafon Tourismus unterstützt wird, warten auf die Läufer die begehrten Trophäen. Der Lauf ist für Jung und Alt machbar. Zusätzlich sorgt das Team vom Alpstöbli Tafamunt für das leibliche Wohl der Sportler.

Mehr Informationen: www.scspartenen.at

3. Montafoner Berglauf

Samstag, 23. September 2017, in Partenen

Start: Partenen, vor dem Portal Kops 1, im 30 Sekundentakt

Ziel: Maisäß Tafamunt (Alpstöbli Tafamunt)

Programm:

ab 10:00: Startnummernausgabe & Nachnennungen beim Portal Kops I

11:00 Uhr: Start Montafoner Berglauf

ab 11:20 Uhr: erste Finisher im Ziel

im Anschluss Siegerehrung beim Alpstöbli Tafamunt

Anmeldung:

Anmeldungen sind online (www.scspartenen.at) und Nachnennungen bis eine Stunde vor dem Start möglich; Startgebühr: 22 Euro Erwachsene, 17 Euro Kinder (Jahrgang 2001 oder jünger), Nachmeldegebühr 5 Euro