Extrembergsteiger Ueli Steck beim Mount Everest verunglückt

Der 40-jährige Schweizer war allein unterwegs - © APA (AFP)

Der Berner Extrembergsteiger Ueli Steck ist Sonntagfrüh beim Mount Everest in den Tod gestürzt. Der 40-Jährige befand sich auf einer Vorbereitungstour zur Akklimatisierung, als er abstürzte. Steck sei allein unterwegs gewesen, als er zwischen Camp I und Camp II am Fuß des Everests 1.000 Meter in die Tiefe gestürzt sei, sagte Mingma Sherpa von “The Seven Summits Trecks”.