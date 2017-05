Extrem seltener Albino-Orang-Utan auf Borneo gerettet

Das fünf jahre alte Tier ist vermutlich ein Weibchen - © APA (AFP)

Weißes Fell und blaue Augen: Im indonesischen Teil von Borneo haben die Behörden eine höchst ungewöhnliche Entdeckung gemacht. In einem entlegenen Dorf fanden sie einen in einen Käfig gesperrten Albino-Orang-Utan, wie die Oganisation Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) am Dienstag mitteilte. Der etwa fünf Jahre alte Menschenaffe, vermutlich ein Weibchen, kam in die Obhut der Tierschützer.