Exportländer im Vergleich – wo die Zahlung am häufigsten ausbleibt

Die österreichische Kreditversicherung ACREDIA veröffentlicht für das vierte Quartal 2017 die „Top 10“-Exportländer mit den höchsten Zahlungsverzügen gegenüber ihren Versicherungsnehmern.

Verglichen wurden dabei die Zahlen zum Ende des vierten Quartals mit jenen des dritten Quartals 2017. Rund 80 Prozent der österreichischen ­Exporte beliefern den europäischen Markt. Eine Stabilisierung der Zahlungsgebarungen in so wichtigen Exportmärkten wie Deutschland, Polen und Bulgarien ist daher die gute Nachricht. Auch für die Vorarlberger Exporteure. Die Tschechische Republik und Kroatien überraschen aber mit zum Teil signifikanten Anstiegen in den Zahlungsverzügen. Kroatien findet sich dabei erstmals unter den Top-Ten-Ländern mit den höchsten Zahlungsverzügen.