Exporte zogen im Februar weiter an

Auf den ersten Blick fiel der Zuwachs schwächer aus als im Jänner. Allerdings hatte der Februar weniger Arbeitstage als im Jahr 2016 – bereinigt um diesen Effekt legten die Ausfuhren um 6,8 Prozent und die Einfuhren um 6,6 Prozent zu.

In den ersten beiden Monaten des Jahres zusammen haben die Einfuhren um 6,9 Prozent (pro Arbeitstag um 5,2 Prozent) und die Ausfuhren um 9,9 Prozent (pro Arbeitstag um 8,0 Prozent) zugelegt.

Traditionell wird der Großteil des Außenhandels mit den anderen EU-Ländern abgewickelt, aber im Februar hat sich der Handel mit Drittstaaten stärker belebt hat als mit der EU. Die Exporte in Länder, die nicht der EU angehören, stiegen um 4,5 Prozent, die Einfuhren von dort legten um 11,5 Prozent zu. In Summe gingen 70 Prozent der Ausfuhren in die EU. Zwei Drittel der Importe kamen von dort.

Im Jänner und Februar wurden Waren im Wert von 23,51 Mrd. Euro importiert und um 22,49 Mrd. Euro exportiert. Das Handelsdefizit betrug damit 1,02 Mrd. Euro nach 1,52 Mrd. Euro in der Vorjahresperiode. Aus den anderen EU-Staaten kamen Waren im Wert von 15,39 Mrd. Euro, dorthin wurde um 16,18 Mrd. Euro exportiert. Im Warenverkehr mit der EU gab es damit einen Überschuss von 0,79 Mrd. Euro.

Aus dem Rest der Welt wurden Waren um 8,12 Mrd. Euro gekauft und um 6,31 Mrd. Euro verkauft. Im Februar alleine gab es bei Importen von 11,86 Mrd. Euro und Exporten von 11,09 Mrd. Euro ein Handelsdefizit von 0,76 Mrd. Euro.

