„Export, Lehre und Kooperationen sind Good News 2017“

Hans-Peter Metzler setzt auf konstruktives Teamwork: Bestehende Partnerschaften vertiefen und neue schließen.

Feldkirch. Vorarlberger Exportbetriebe werden 2017 erneut Österreichmeister, und das Ländle bleibt Spitzenreiter in der Lehrausbildung, informiert der Präsident der Vorarlberger Wirtschaftskammer, Hans-Peter Metzler, dem es um Inhalte und konstruktive Zusammenarbeit im Land geht. Parteipolitik sei eher nicht seine Welt. Neben gutem Teamwork innerhalb der Wirtschaftskammer Österreich ist es für ihn aber erfreulich, dass Vorarlberg immer schon einen recht eigenständigen Weg gegangen ist. Diesen gelte es auch weiterhin zu beschreiten. Das Wichtigste sei, im Land Positives zu bewirken. Hans-Peter Metzler setzt auf partnerschaftliche Zusammenarbeit sowohl bei der Aufwertung der Lehre gemeinsam mit der Arbeiterkammer wie auch zwischen bäuerlichen Betrieben, der Landwirtschaftskammer und der Tourismus- und Gastronomie-Betriebe. Regionale Initiativen will Hans-Peter Metzler noch viel intensiver unterstützen, denn: „Gemeinsam wird positive Entwicklung gelingen.“

Welche sind die Good News für die Unternehmen, die Arbeitnehmer und die Wirtschaft 2017 im Land?

Metzler: Vorarlberg wird wie bisher dank unserer starken exportierenden Wirtschaft auch 2017 der österreichweite Exportmeister sein. Und der Spitzenreiter bei der Lehrausbildung: Über 50 Prozent der jungen Menschen werden sich für eine Lehre in einem Vorarlberger Unternehmen entscheiden. Gleichzeitig werden wir die Lehrausbildung weiterentwickeln und ihre Attraktivität steigern, die Unternehmen noch besser unterstützen und die motivierten Ausbilder weiter aufwerten.

Was macht den Standort Vorarlberg in Zukunft attraktiv? Stichworte: Effizienz, Bürokratieabbau.

Metzler: Die Wirtschaftskammer Vorarlberg und das Land Vorarlberg sind weiterhin gemeinsam auf einem guten Weg – die Zusammenarbeit nach Vorarlberger Art mit gemeinsamen Projekten von Digitalisierung bis Deregulierung wird eine Benchmark in Österreich sein.

In vielen Bereichen wie Umwelt, Energie, Landwirtschaft-Gastronomie-Tourismus wurden bereits zukunftsträchtige Initiativen gestartet und werden Partnerschaften bereits erfolgreich gelebt. Wie sieht es damit heuer aus?

Metzler: Es geht darum, bewährte bestehende Partnerschaften zu vertiefen und neue Partnerschaften zu schließen: Die Aufwertung der Lehre werden wir gemeinsam mit der Arbeiterkammer vorantreiben, die Zusammenarbeit mit den bäuerlichen Betrieben und der Landwirtschaftskammer im Bereich Tourismus wird weiter gestärkt werden, regionale Initiativen werden noch intensiver unterstützt werden. So wird uns allen gemeinsam eine positive Weiterentwicklung im Land gelingen.