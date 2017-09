Expo in Astana endet mit 3,9 Millionen Besuchern

Expo-Wahrzeichen: 80 Meter hohe Glaskugel "Sphäre" - © APA (AFP/Archiv)

Die internationale Ausstellung Expo in der kasachischen Hauptstadt Astana hat nach offiziellen Angaben in drei Monaten etwa 3,9 Millionen Besucher angezogen. Die erste Ausstellung dieser Art in der früheren Sowjetunion ging am Sonntag feierlich zu Ende. Die Expo habe das technologische Potenzial des ganzen Planeten gezeigt, sagte Staatspräsident Nursultan Nasarbajew in seiner Schlussansprache.