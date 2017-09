Explosionen und Brand in Munitionsdepot in der Ukraine

In einem Munitionsdepot des ukrainischen Militärs ist es zu mehreren schweren Explosionen und einem Brand gekommen. 24.000 Menschen in der Umgebung des 270 Kilometer westlich der Hauptstadt Kiew gelegenen Stützpunkts Kalyniwka seien in Sicherheit gebracht worden, teilte der Zivilschutz des Landes am Mittwoch mit. Der Luftraum wurde den Angaben zufolge gesperrt.

Ein Mensch sei bei den Vorfall, der sich am späten Dienstagabend ereignet habe, verletzt worden. Ministerpräsident Wolodimir Groisman, der einige Stunden später in der Region eintraf, machte “externe Faktoren” verantwortlich. (APA/ag.) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken