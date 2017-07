Explosion nahe der irakischen Botschaft in Kabul

Sicherheitskräfte berichteten von einer Explosion und Schüssen - © APA (AFP)

Eine Explosion und Schüsse haben am Montag das Stadtviertel um die irakische Botschaft in Kabul erschüttert. “Ich habe eine Explosion gehört. Und momentan gibt es weiter Schüsse in der Nähe der irakischen Botschaft in Shar-e Naw”, sagte ein Mitarbeiter der afghanischen Sicherheitskräfte. Die Terrormiliz “Islamischer Staat” reklamierte den Angriff für sich.