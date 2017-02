In Lahore gab es eine Explosion in einem Restaurant. - © APA/AFP

In der ostpakistanischen Großstadt Lahore ist es zu einer schweren Explosion gekommen. Laut Medienberichten wurden mindestens acht Menschen getötet. Behörden wollten das aber zunächst nicht bestätigen. Bisher wurden neun Menschen verletzt in Krankenhäuser gebracht, hieß es. Die Detonation ereignete sich in oder nahe einem Restaurant.