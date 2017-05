Explosion in Manchester: Polizei geht von Anschlag aus

Die britische Polizei behandelt eine Explosion in einer Konzerthalle in Manchester als möglichen Terroranschlag. Das teilten die Behörden der nordenglischen Großstadt in der Nacht auf Dienstag auf Twitter (@GMPolice) mit. Demnach sind bei der Detonation in der Manchester Arena am Montagabend mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen, 50 Personen wurden verletzt.

In der Multifunktionshalle war die US-Schauspielerin und Sängerin Ariana Grande aufgetreten. Ihr Sprecher teilte mit, dass sie wohlauf sei. Nach Polizeiangaben war die Detonation gegen 22.30 Uhr (Ortszeit; 23.30 Uhr MESZ) passiert. Augenzeugen berichteten von einer “massiven Explosion” unmittelbar nach Ende des Popkonzerts, als die Besucher gerade zu den Ausgängen strömten. Viele Kinder und Jugendliche sollen die Veranstaltung besucht haben. Die Polizei rief die Bevölkerung auf, die Umgebung der Halle zu meiden. Die Bahngesellschaft Northern Railway teilte mit, dass der Zugverkehr zum Bahnhof Victoria in Manchester vorübergehend eingestellt sei. Die Manchester Arena ist ihrer Website zufolge die größte geschlossene Arena Europas und fasst 21.000 Menschen. (APA/Ag./dpa) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken